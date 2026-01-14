PARIGI, 14 GEN - Torna la lotteria internazionale online "1 Picasso per 100 euro" che vede come protagonista una gouache su carta del 1941 di Pablo Picasso intitolata "Tête de femme", proveniente dalla collezione di Opera Gallery, fondata da Gilles Dyan, partner dell'iniziativa. Sono in vendita 120.000 biglietti, al prezzo di 100 euro ciascuno e il ricavato andrà a sostenere un progetto di ricerca scientifica sull'Alzheimer. Ogni biglietto dà la possibilità di diventare proprietari di un'opera originale di Pablo Picasso, del valore stimato di 1 milione di euro. L'estrazione della terza edizione di questa lotteria avverrà il 14 aprile 2026 alle ore 18.00, presso Christie's a Parigi. La seconda edizione di "1 Picasso per 100 euro", la cui estrazione si è svolta nel maggio 2020, ha visto vincere una signora italiana di Ventimiglia che, grazie a un biglietto ricevuto in regalo dal figlio, è diventata proprietaria di un dipinto di Pablo Picasso intitolato Natura morta. L'iniziativa aveva registrato un successo di portata mondiale, con 51.140 biglietti venduti in oltre 100 Paesi (di cui circa l'8% in Italia) e oltre 5 milioni di euro raccolti a favore di progetti di sviluppo nelle aree più vulnerabili dell'Africa, un intervento rivelatosi particolarmente cruciale nel contesto della pandemia globale da Covid-19. La prima edizione, svoltasi nel 2013, era stata invece vinta da un giovane americano di 25 anni, originario della Pennsylvania. In tale occasione la lotteria aveva raccolto 5 milioni di euro, devoluti all'Associazione Internazionale per la Salvaguardia di Tiro, città patrimonio mondiale dell'Unesco.