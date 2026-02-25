Torna in Consiglio a Bolzano l'ex presidente accusato di maltrattamenti

BOLZANO, 25 FEB - Dopo quattro mesi di assenza, è tornato ieri sera in Consiglio comunale di Bolzano l'ex presidente dell'aula Carlo Vettori, accusato dalla moglie di maltrattamenti. Gli esponenti di centrosinistra, in forma di protesta, hanno indossato un fiocco rosso, Lo scorso ottobre gli era stato applicato, per un certo periodo, il braccialetto elettronico per garantire il divieto di avvicinamento. Vettori si era dimesso da presidente del Consiglio, ma non da consigliere, e aveva sospeso la sua iscrizione da Fdi. In questi quattro mesi la Svp-centrodestra aveva una maggioranza piuttosto risicata in aula. "Torno a fare ciò per cui i bolzanini mi hanno votato: essere membro della maggioranza che amministra Bolzano", aveva detto nei giorni scorsi al quotidiano Alto Adige Vettori, che ha sempre respinto le accuse.