Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Torna in Consiglio a Bolzano l'ex presidente accusato di maltrattamenti

AA

BOLZANO, 25 FEB - Dopo quattro mesi di assenza, è tornato ieri sera in Consiglio comunale di Bolzano l'ex presidente dell'aula Carlo Vettori, accusato dalla moglie di maltrattamenti. Gli esponenti di centrosinistra, in forma di protesta, hanno indossato un fiocco rosso, Lo scorso ottobre gli era stato applicato, per un certo periodo, il braccialetto elettronico per garantire il divieto di avvicinamento. Vettori si era dimesso da presidente del Consiglio, ma non da consigliere, e aveva sospeso la sua iscrizione da Fdi. In questi quattro mesi la Svp-centrodestra aveva una maggioranza piuttosto risicata in aula. "Torno a fare ciò per cui i bolzanini mi hanno votato: essere membro della maggioranza che amministra Bolzano", aveva detto nei giorni scorsi al quotidiano Alto Adige Vettori, che ha sempre respinto le accuse.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLZANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario