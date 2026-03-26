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Torna il freddo in Sardegna, nevica sul Gennargentu

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CAGLIARI, 26 MAR - Anche la Sardegna è interessata in queste ore dall'ondata di maltempo che ha portato al crollo delle temperature. Nevica sul Gennargentu, nel Nuorese, e sul Monte Limbara, in Gallura. E come previsto dall'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile, il forte vento di maestrale sta sferzando l'isola delle prime ore del mattino. Le cime di Fonni e Desulo - dove la temperatura minima della mattina era di 2 gradi sotto lo zero - sono innevate, ma non si registrano particolari disagi nella circolazione. Critica la situazione per le raffiche di maestrale che hanno raggiunto anche i 100 km l'ora. Sono circa 120 gli interventi effettuati o in attesa di essere eseguiti dai vigili del fuoco dei Comandi provinciali di Cagliari e Oristano per i danni provocati dal forte vento. A Santa Giusta (Oristano) è crollato il grande albero di fronte alla scalinata della basilica. I pompieri hanno lavorato sia nelle due città che nei centri limitrofi per cadute di insegne, pali dell'illuminazione e cornicioni pericolanti; qualche ramo e alberi sono caduti nelle strada ma complessivamente non si registrano particolari danni o feriti.

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