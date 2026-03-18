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Torna il freddo anche sul Centro-Sud, neve sull'Appennino fino a 600-700 metri

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ROMA, 18 MAR - Dopo un periodo di caldo anomalo rispetto alle medie stagionali tornano il freddo e il vento anche al Centro-Sud, portando la neve sull'Appennino fino a 600-700 metri. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nella giornata di oggi - afferma - sono attese piogge diffuse su tutta la fascia adriatica e ancora maltempo al Sud. Imbiancate localmente fino a 600-700 metri di quota l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Molise". Il vento soffierà forte da Nord e Nord-Est (Bora, Grecale e Tramontana) rendendo agitati i mari esposti e riportando condizioni pienamente invernali. Le temperature percepite risulteranno nettamente inferiori a quelle reali. Domani, 19 marzo, la giornata sarà a tratti fredda e con precipitazioni residue al Sud e tra Abruzzo e Molise. Venerdì si registrerà un lieve miglioramento ma non durerà. Le previsioni per il weekend annunciano tempo incerto: "al momento - conclude Tedici - sono probabili nuove nevicate sulle Alpi nella giornata di sabato e un nuovo disturbo piovoso in transito tra Sicilia e Sardegna per domenica". Nel dettaglio: - Mercoledì 18. Al Nord: veloci piogge su Triveneto e Piemonte occidentale, instabile sull'Emilia Romagna. Al Centro: instabile, specie sulle adriatiche, neve intorno agli 800-1000 metri in Abruzzo e Molise. Al Sud: maltempo con neve a 800-1000 metri. - Giovedì 19. Al Nord: bel tempo, più freddo al mattino. Al Centro: instabile su Abruzzo e Molise, neve a 1000 metri. Al Sud: ancora tempo diffusamente instabile. - Venerdì 20. Al Nord: bel tempo, freddo al mattino. Al Centro: torna il sole, freddo al mattino. Al Sud: ancora tempo un po' instabile ma in miglioramento. Tendenza: weekend a tratti piovoso.

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