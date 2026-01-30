Torna E!State Liberi, campi di formazione sui beni confiscati alle mafie

ROMA, 30 GEN - Sono online le proposte 2026 di E!State Liberi! - i campi di Impegno e Formazione sui beni confiscati alle mafie - che accompagneranno anche quest'anno i partecipanti nell'approfondimento di alcuni temi centrali per l'impegno di Libera nella rigenerazione dei territori: il contrasto al caporalato, il disarmo, la lotta alla corruzione, la giustizia ambientale e sociale, il mutualismo sociale, le vecchie e le nuove Resistenze e i valori dell'antifascismo. Una nuova estate di responsabilità e di impegno civile con Libera, per scoprire le innumerevoli realtà positive del nostro Paese, le comunità solidali e quelle che, nel solco dell'antimafia sociale, lavorano per costruire una società basata su diritti, dignità, cura e corresponsabilità. I campi si svolgeranno in 15 regioni e 70 località, con la disponibilità di oltre 3.500 posti. Da giugno ad ottobre sarà possibile partecipare a più di 130 esperienze in tutta Italia, della durata media di una settimana, dedicate alla partecipazione di minorenni, maggiorenni, gruppi organizzati (scout, scuole, associazioni, ecc.), gruppi aziendali e gruppi internazionali. I Campi di E!State Liberi! rappresentano un'opportunità concreta per contribuire attivamente al cambiamento, grazie a un'esperienza immersiva all'interno di realtà impegnate nella solidarietà, nella cittadinanza attiva e nel protagonismo collettivo, nel segno della lotta a mafie e corruzione. Iscriversi è semplice: bisogna andare sul sito di LIBERA www.libera.it alla pagina dedicata a E!State Liberi! dove è possibile consultare l'intera offerta dei campi e prenotare la propria esperienza d'impego in base alle disponibilità indicate nella scheda di ogni singolo campo. Per maggiori informazioni: 06.69770342-45-47 o una e-mail a: estateliberi@libera.it https://www.facebook.com/estateliberi