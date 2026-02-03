Torino si è svegliata con la neve, in tutto il Piemonte a bassa quota

TORINO, 03 FEB - La città di Torino si è svegliata imbiancata, come quasi tutto il resto del Piemonte, con nevicate anche a bassa quota. Nel capoluogo piemontese la neve ha regalato il paesaggio per la prima volta completamente invernale della stagione, anche se le precipitazioni sono terminate già di primo mattino, con qualche residuo previsto fino al pomeriggio tra Verbano e Novarese. Le nevicate sono state localmente forti soprattutto sui rilievi del Cuneese, in particolare ai confini con la Liguria. è proprio questa la zona del Piemonte dove il pericolo valanghe risulta più alto, di grado 4, cioè forte al limite del bosco, mentre è di grado 3, marcato, in quasi tutto il resto delle montagne della regione.