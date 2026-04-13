Torino pensa ad organizzare gli 'umarell' per monitorare i cantieri

TORINO, 13 APR - Da umarell a controllori: il Consiglio comunale di Torino ha approvato oggi una mozione del capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo, che punta a promuovere l'invecchiamento attivo trasformando quello che spesso è un luogo comune in una risorsa. L'atto invita infatti la Giunta a promuovere un progetto che preveda il coinvolgimento degli umarell, gli anziani che guardano i cantieri, in forma organizzata e riconosciuta per monitorare l'andamento dei numerosi lavori presenti in città. Un progetto di volontariato civico sul modello di esperienze di altre amministrazioni di progetti che coinvolgono pensionati con competenze tecniche nel monitoraggio di cantieri pubblici e aree urbane. "Spesso - sottolinea Fissolo - i pensionati si rivelano non solo attente sentinelle di quanto avviene nel loro quartiere, ma portatori di competenze tecniche specifiche, spese durante gli anni di esercizio della loro professione. L'idea è quella di coinvolgere pensionati con un interessante bagaglio di conoscenze e competenze tecniche e organizzarli in squadre di monitoraggio dei cantieri cittadini e l'obiettivo - conclude - è una pronta segnalazione di eventuali anomalie e problematiche, oltre che di contatto diretto con la cittadinanza del quartiere".