Torino, gli scacchi colorano la Mole Antonelliana

TORINO, 27 NOV - Gli scacchi salgono sulla Mole Antonelliana. L'edificio simbolo di Torino si è colorato di azzurro per salutare l'inizio del Campionato italiano assoluto, in programma nella città piemontese fino al 7 dicembre. Dodici fra i migliori scacchisti del Paese, riuniti dopo un laborioso meccanismo di selezione, si contendono lo scudetto giocando nei saloni dell'Archivio di Stato, in piazza Castello. Uno dei favoriti è il grande maestro Luca Moroni, 24 anni, lombardo di Desio, detentore del titolo, che ieri nel turno inaugurale ha sconfitto il maestro internazionale Sebastian Dario Iermito; a eseguire (simbolicamente) la prima mossa della partita è stata la presidente del consiglio comunale, Maria Grazia Grippo. La cerimonia del sorteggio si era svolta il 25 novembre a Palazzo Bricherasio alla presenza della vicesindaco Michela Favaro. Nei prossimi giorni sono in programma, sempre a Torino, anche il Campionato italiano femminile (il torneo assoluto è aperto a uomini e donne) e quello per gli Under 20. La manifestazione è organizzata dalla Società Scacchistica Torinese, presieduta da Renato Mazzetta, ed è accompagnata da una serie di eventi collaterali.