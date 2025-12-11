Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Torino e il Piemonte si candidano per sperimentare la guida autonoma in città

AA

TORINO, 11 DIC - Torino e il Piemonte sono in prima fila per le sperimentazioni dell'intelligenza artificiale negli ambiti sanitari e della mobilità. Il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in videocollegamento hanno illustrato oggi a Bruxelles il dossier per candidare Torino a diventare la città‐laboratorio dell'Unione europea per la sperimentazione della guida autonoma e il sistema sanitario regionale per le applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito diagnostico, organizzativo e per la telemedicina. Il documento, consegnato questa mattina al direttore generale della Direzione generale Comunicazione, Reti, Contenuti e Tecnologie della Commissione europea, Roberto Viola, raccoglie numeri importanti su infrastrutture già esistenti e su un ecosistema tra i più avanzati sul fronte dell'innovazione e della ricerca. "L'obiettivo - spiega Cirio - è essere la prima città in Europa dove si prova a far viaggiare su una strada pubblica una auto senza conducente adibita al servizio pubblico, quindi taxi o navetta, come già oggi avviene con la sperimentazione nella zona del Campus universitario. L'Europa lancerà una call nelle prossime settimane per quelle che Viola ha chiamato le città e le Regioni ambiziose e io credo che Torino e il Piemonte lo siano. Torino ha le caratteristiche giuste per quando attiene all'ambito urbano, per le competenze che offre, con il Politecnico e la filiera dell'auto e per la possibilità di attrarre investimenti: ci sono quindi tutte le condizioni perché già 2027 possa essere una città, come San Francisco o Denver, dotata di un servizio di mobilità pubblica con auto senza conducente". "Per quanto riguarda la sanità - aggiunge - l'uso dell'intelligenza artificiale è legato alla possibilità di fare diagnosi anche fuori dagli ospedali: in Piemonte oltre il 40% del territorio è montano ed è quindi adatto a sperimentare in maniera estesa il sistema di cabine di telemedicina che l'Europa intende avviare e sostenere, dove è possibile fare tutti gli esami e verificare le condizioni di salute di un paziente, alla presenza di un operatore sociosanitario formato, con il medico in videocollegamento da un ospedale. Questo significa garantire davvero la sanità territoriale e portare il diritto alla salute anche nei luoghi più periferici del Piemonte, con una diagnostica capillare e efficiente".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario