Torino, Consulta per le Persone in Difficoltà promuove Agenda Disabilità

TORINO, 06 MAG - La Consulta per le Persone in Difficoltà promuove l'Agenda della Disabilità Italia, progetto di rilevanza nazionale cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che sarà presentato l'8 maggio al Cottino Social Impact Campus nel convegno 'Dalla responsabilità all'impatto: imprese e organizzazioni che cambiano il mondo della disabilità'. L'iniziativa si rivolge a dipendenti aziendali, assistenti sociali degli enti bilaterali, operatori dei servizi per l'impiego, referenti di enti del terzo settore e in generale a tutte le imprese e organizzazioni che vogliano attuare cambiamenti significativi nel mondo della disabilità, coinvolgendo partecipanti provenienti da tutta Italia. L'obiettivo è "rafforzare una cultura diffusa dell'inclusione delle persone con disabilità e sostenere i territori nell'attuazione di pratiche più consapevoli e inclusive". Il progetto si inserisce in un percorso avviato a partire dal 2021,che ha visto il coinvolgimento di centinaia di organizzazioni e stakeholder in un processo finalizzato a individuare priorità, obiettivi e azioni per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Da questo lavoro condiviso è nato un modello articolato in ambiti di intervento che è alla base dell'iniziativa. Gli interventi individuati spaziano dal costruire una mappatura nazionale dell'offerta formativa sui temi della disabilità al rafforzare le competenze degli operatori, dallo sperimentare lo strumento del Disability Inclusion Roadmap creato per valutare il livello di inclusione in una organizzazione alla sensibilizzazione con campagne di comunicazione, eventi e webinar. Fra le presenze, il presidente della Consulta per Persone in Difficoltà Maurizio Montagnese, e in collegamento video la viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci.