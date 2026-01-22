Torino celebra Gobetti e il suo lascito, un anno di iniziative

TORINO, 22 GEN - In occasione del centenario della sua morte per un intero anno Torino ricorderà la figura di Piero Gobetti, un anniversario per cui è nato anche un Comitato nazionale per le celebrazioni presieduto da Gustavo Zagrebelsky. Sarà proprio il costituzionalista a tenere la lectio magistralis all'evento di inaugurazione, il 16 febbraio, "Piero Gobetti e il nostro tempo". Celebrazioni che varcheranno anche i confini nazionali, il 19 febbraio, con una cerimonia al cimitero Père Lachaise di Parigi seguita da un incontro alla Maison de l'Italie su "La libertà dell'esilio". Presentando le iniziative Zagrebelsky ha parlato della "straordinarietà di questa personalità che in pochissimi anni ha fatto così tanto e questo ci dà fiducia". Gobetti simbolo di antifascismo, ha poi ricordato, sottolineando che "ciò che ha determinato il suo antifascismo è una riflessione sui caratteri della società italiana. La sua immagine dell'Italia ideale era l'esatto contrario di quella che aveva di fronte. Il suo è un invito a riflettere su di noi e questo lascito oggi è di grande attualità e necessità. L'Italia che aveva davanti - ha aggiunto - non gli piaceva e ha fatto qualcosa per questo. E noi dobbiamo chiederci sempre se quello che abbiamo davanti ci piace o no, e se non ci piace prendere posizione".