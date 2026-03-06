Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Torino capitale del nazismo', le carte dell'inchiesta Ros per apologia

AA

TORINO, 06 MAR - "Torino è diventata la capitale europea del nazismo". Questo si dicevano due degli attivisti di un gruppo chiamato La Barriera - Avanguardia Torino per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per reati di apologia. La conversazione, captata dai carabinieri del Ros, è del 2 dicembre 2023 e si riferiva alla capacità di richiamare nel capoluogo piemontese altre organizzazioni identitarie e nazionaliste. Per gli investigatori non si tratta di millanterie visto che in un report parlano della "pericolosità" di un gruppo teso ad aderire a un "network" internazionale. L'11 marzo si aprirà l'udienza preliminare per 17 imputati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario