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Torino, al via la fiaccolata del 25 aprile

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TORINO, 24 APR - È partita da piazza Arbarello, a Torino, la tradizionale fiaccolata che inaugura le celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo. Fra gli esponenti politici presenti, il sindaco Stefano Lo Russo e l'assessore regionale Andrea Tronzano. Ci sono i gonfaloni dell'associazione nazionale dei deportati, lo striscione dell'Anpi, Associazione nazionale partigiani d'Italia, i sindacati e lo striscione dei 'Partigiani della pace', che riunisce Fiom, Fronte della Gioventù Comunista e Coordinamento Antifascista Torino, seguito da Sinistra Anticapitalista. A chiusura del corteo lo spezzone sociale 'Torino partigiana', aperto dallo striscione "Askatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana. Contro genocidio, guerra e attacchi agli spazi sociali", con la partecipazione di studenti universitari e medi, del coordinamento Torino per Gaza, degli autonomi di Askatasuna e di attivisti No Tav. La fiaccolata è diretta in piazza Castello, dove sono previsti gli interventi delle autorità e della direttrice della Fondazione Nuto Revelli di Cuneo Beatrice Verri.

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