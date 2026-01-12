Tor Vergata, 'sede Tirana indicata da subito, possibilità 3 rate per tasse'

ROMA, 12 GEN - Per Roma Tor Vergata le sedi della facoltà di Medicina sono Roma e Tirana: da quest'anno accademico 2025-2026 c'è infatti la possibilità di scegliere la sede dell'università di Nostra Signora del Buon Consiglio a Tirana, in Albania, che ha attivo un corso di laurea congiunto con l'università di Roma Tor Vergata, detto Joint Degree. In questo modo sono stati resi disponibili 220 posti in più per i futuri studenti in Medicina e Chirurgia. E' quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate. Nella pagina web dedicata https://www-2022.cdsmc.med.uniroma2.it/semestrefiltro/ della facoltà di Medicina - apprende l'ANSA - sono evidenziati (addirittura in rosso per la sede di Tirana) i passaggi amministrativi successivi all'iscrizione in aggiunta a quelli già previsti dal MUR, per i candidati cittadini dei Paesi dell'Unione Europea, che hanno indicato tra le sedi scelte il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia in joint degree con l'Università di Roma Tor Vergata presso la sede di Tirana - Università Cattolica Nsbc. il Joint degree prevede misure di accesso (i 3 esami del semestre filtro per questo anno accademico) proprie dell'ateneo romano, ma con le ulteriori formalità da espletare e soprattutto la retta da 9650 euro da pagare. Nella polemica di questi giorni sembrerebbe essere saltata da parte degli studenti la valutazione di questi passaggi amministrativi aggiuntivi legati alla sede di Tirana. È di questi giorni l'ulteriore passaggio concordato tra i due atenei della rateizzazione in tre trance della retta annuale.