Tod's, 'preoccupante tempismo del pm Storari'

MILANO, 20 NOV - "In merito alle nuove contestazioni sulla medesima vicenda, la società sta ora esaminando con la stessa tranquillità l'ulteriore materiale prodotto, con preoccupante tempismo, dal dottor Storari". E' quanto si legge in un comunicato di Tod's in merito all'indagine per caporalato che coinvolge 3 manager e la stessa società iscritta per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Sul caso, Tod's sottolinea che "la Corte di Cassazione ha rigettato ieri le richieste e il ricorso del Dottor Paolo Storari", che chiedeva che la competenza territoriale sul procedimento di prevenzione, con richiesta di amministrazione giudiziaria, rimanesse a Milano, mentre i giudici di primo e secondo grado avevano stabilito la competenza ad Ancona.