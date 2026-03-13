Todde, 'con Einstein Telescope la Sardegna guarda al futuro'

CAGLIARI, 13 MAR - "Il tema scelto quest'anno, dedicato all'esplorazione dell'universo e all'Einstein Telescope, parla della frontiera della conoscenza. Ma parla anche del futuro della Sardegna". Cos' la presidente della Regione Alessandra Todde, partecipando questa mattina alla cerimonia di inaugurazione del 405/o anno accademico dell'Università di Cagliari. Todde ha sottolineato il contributo degli atenei di Cagliari e Sassari alla costruzione della candidatura del grande osservatorio europeo delle onde gravitazionali e ricordato le iniziative avviate negli ultimi mesi per rafforzare l'ecosistema della ricerca legato al progetto. Tra queste la nascita del centro di ricerca ET SunLab a Sos Enattos, l'apertura della sede sarda dell'Ingv, l'arrivo della rete della ricerca GARR-T, l'attivazione dei laboratori ETIC a Monserrato e gli investimenti destinati alle imprese sarde interessate ai settori tecnologici collegati all'Einstein Telescope. Nel suo intervento, la presidente della Regione Sardegna ha inoltre richiamato la recente missione istituzionale in Sassonia, dove è stata ribadita la volontà di costruire una candidatura congiunta e rafforzare le collaborazioni scientifiche e tecnologiche. "L'Einstein Telescope rappresenta bene l'idea di Università che vogliamo sostenere: un'Università capace di misurarsi con le grandi sfide scientifiche del nostro tempo, di attrarre talenti, generare innovazione e offrire nuove opportunità alle giovani generazioni", ha dichiarato. Rivolgendosi direttamente agli studenti, Todde ha richiamato il valore dello studio come strumento di libertà e di responsabilità verso la comunità. "Il sapere che costruite qui, tra queste aule, non è solo un titolo di studio. È uno sguardo sul mondo, è la capacità di leggere la complessità, di non accontentarsi delle semplificazioni. Questa terra ha bisogno del vostro talento, della vostra competenza e della vostra ambizione". La presidente ha quindi invitato le nuove generazioni a mettere competenze e talento al servizio del presente e del futuro dell'isola. "Se oggi parliamo di Einstein Telescope e di esplorazione dell'universo è perché qualcuno ha scelto di guardare più lontano. La Sardegna sta provando a fare lo stesso".