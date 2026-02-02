Giornale di Brescia
Todde, 'bilancio danni maltempo sta crescendo. Coinvolti 144 comuni'

CAGLIARI, 02 FEB - "Ci sono 144 comuni che sono coinvolti, quindi i danni stanno salendo". Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde poco prima dell'incontro con il vicepremier Antonio Tajani al Palazzo regio a Cagliari. "Quello che è importante è proprio pensare, e questo sarà il nostro argomento, anche a chi non è direttamente coinvolto dal conto comunale, chi non è direttamente coinvolto dal conteggio di un'infrastruttura o di una strada. Io credo che sia importante davvero fare fronte comune e dare delle risposte attraverso quelle che sono le realtà che hanno accompagnato il ministero". Massima collaborazione con il Governo: "A me piace sottolineare che in questo tipo di contesto ci stiamo muovendo celermente, con una protezione civile che ha funzionato a tutti i livelli, e con delle risposte, che devono essere costruite insieme e che stanno arrivando - ha aggiunto la governatrice - Forse è la prima volta che c'è una collaborazione così fattiva, che dà delle risposte non soltanto ai comuni o ai livelli infrastrutturali, che sono anche i primi che stanno quantificando i danni, ma proprio a chi deve fare impresa, a chi si trova domani mattina a dover gestire delle attività che magari hanno difficoltà. Le nostre imprese avranno delle risposte e il confronto di oggi va in questa direzione. Io sono contenta della collaborazione che stiamo trovando. Credo che questa sia la giusta risposta che le istituzioni devono dare".

CAGLIARI

