Tmz, 'Nick Reiner sotto custodia della polizia di Los Angeles'

NEW YORK, 15 DIC - Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner è sotto custodia delle forze dell'ordine. Lo riporta il sito Tmz. Il giovane, che ha 32 anni, è trattenuto nell'ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles dopo che i genitori Rob e Michele sono stati trovati con le gole tagliate dalla figlia Romy che abita di fronte. Nick, il secondogenito della coppia, ha un passato di tossicodipendenze e anni fa ha vissuto in strada. Nel 2015 ha avuto un ruolo da co-sceneggiatore nel dramma 'Being Charlie' diretto da padre e liberamente ispirato alle sue esperienze personali.