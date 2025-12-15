Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tmz, 'Nick Reiner sotto custodia della polizia di Los Angeles'

AA

NEW YORK, 15 DIC - Nick Reiner, il figlio del regista Rob Reiner è sotto custodia delle forze dell'ordine. Lo riporta il sito Tmz. Il giovane, che ha 32 anni, è trattenuto nell'ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles dopo che i genitori Rob e Michele sono stati trovati con le gole tagliate dalla figlia Romy che abita di fronte. Nick, il secondogenito della coppia, ha un passato di tossicodipendenze e anni fa ha vissuto in strada. Nel 2015 ha avuto un ruolo da co-sceneggiatore nel dramma 'Being Charlie' diretto da padre e liberamente ispirato alle sue esperienze personali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario