Titolare agenzia viaggi scompare a Fano, 40 le denunce dei clienti

FANO, 15 GEN - Salgono a 40 le denunce e a circa 120mila euro la quantificazione dei danni denunciati da parte dei cittadini che si erano serviti dell'agenzia di viaggio "Il vicolo dei viaggi" di Fano, a seguito della sparizione della titolare, Antonella Ago, avvenuta circa due settimane fa. Sulla vicenda le Procura ha avviato due procedimenti distinti: uno per scomparsa, l'altro per ipotetica truffa. Antonella Ago, 63 anni, che opera nel settore dei viaggi da oltre 30 anni, sarebbe infatti sparita nel nulla: l'ultimo contatto, con la figlia 28enne, è avvenuto il giorno di Capodanno e, da allora, non è stata più vista da nessuno. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno messo al vaglio i vari mezzi di trasporto (aeroporto, treni, autobus). Da quanto è emerso, le prenotazioni dei voli dei denuncianti non sarebbero state effettuate così come gli acconti non sarebbero stati versati e, per questo, non si esclude l'ipotesi che la donna si sia allontanata volontariamente per motivi inerenti a possibili difficoltà economiche.