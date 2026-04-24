Tir urta colonnina gpl, fuga di gas in stazione di servizio A14 nel Foggiano

FOGGIA, 24 APR - Un tir, per cause in corso di accertamento, ha divelto una colonnina di erogazione del gpl in una stazione di servizio lungo l'autostrada A14 in direzione Nord tra i caselli di Poggio Imperiale (Foggia) e Termoli provocando una fuga di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina per mettere in sicurezza l'area e bloccare la fuoriuscita di gas. La stazione di servizio è temporaneamente chiusa.