Tir impatta su volta galleria A1, riaperto tratto nel Fiorentino

FIRENZE, 14 APR - E' stato riaperto alle 22:15 circa il tratto dell'A1 in nord, tra Calenzano e Barberino, in provincia di Firenze, chiuso a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante all'interno di una galleria. Lo rende noto Aspi spiegando che "al momento in corrispondenza dell'incidente il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda". Il mezzo pesante, adibito al trasporto eccezionale di cisterne, aveva impattato sulla volta della galleria, bloccando la circolazione in direzione Bologna: sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco intorno alle 19:45.