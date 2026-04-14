Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tir impatta su volta galleria A1, riaperto tratto nel Fiorentino

AA

FIRENZE, 14 APR - E' stato riaperto alle 22:15 circa il tratto dell'A1 in nord, tra Calenzano e Barberino, in provincia di Firenze, chiuso a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante all'interno di una galleria. Lo rende noto Aspi spiegando che "al momento in corrispondenza dell'incidente il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda". Il mezzo pesante, adibito al trasporto eccezionale di cisterne, aveva impattato sulla volta della galleria, bloccando la circolazione in direzione Bologna: sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco intorno alle 19:45.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario