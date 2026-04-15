Tir di droga dalla Spagna, 13 arresti in Lombardia e Piemonte

MILANO, 15 APR - Stamani nelle province di Milano, Monza e Torino i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 13 persone di cui sei in carcere e sette ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Gli indagati hanno tra i 33 e i 53 anni e sono di varia nazionalità. Il provvedimento, emesso su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, è il risultato delle indagini dei militari della sezione operativa di Sesto San Giovanni sviluppate con tecniche tradizionali di osservazione, controllo e pedinamento, e con intercettazioni telefoniche e l'installazione di videocamere di sorveglianza che hanno portato a smantellare l'associazione per delinquere che agiva nei territori di Monza e Milano. Gli indagati sono complessivamente 23. L'associazione era in grado di gestire carichi variabili da alcune decine fino a oltre 200 chilogrammi di stupefacente, provenienti dalla Spagna a bordo di autoarticolati. Gli arrestati avevano telefoni criptati tramite un'applicazione di messaggistica istantanea che consente la cancellazione automatica dei contenuti dopo un tempo preimpostato. I proventi dell'attività di spaccio erano portati in un centro commerciale in provincia di Monza gestito da cinesi. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati oltre 10 quintali di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana), 1,3 Kg di cocaina, 200 spinelli, oltre 80.000 euro e una pistola con 50 cartucce.