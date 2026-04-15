Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tir di droga dalla Spagna, 13 arresti in Lombardia e Piemonte

AA

MILANO, 15 APR - Stamani nelle province di Milano, Monza e Torino i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 13 persone di cui sei in carcere e sette ai domiciliari per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Gli indagati hanno tra i 33 e i 53 anni e sono di varia nazionalità. Il provvedimento, emesso su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, è il risultato delle indagini dei militari della sezione operativa di Sesto San Giovanni sviluppate con tecniche tradizionali di osservazione, controllo e pedinamento, e con intercettazioni telefoniche e l'installazione di videocamere di sorveglianza che hanno portato a smantellare l'associazione per delinquere che agiva nei territori di Monza e Milano. Gli indagati sono complessivamente 23. L'associazione era in grado di gestire carichi variabili da alcune decine fino a oltre 200 chilogrammi di stupefacente, provenienti dalla Spagna a bordo di autoarticolati. Gli arrestati avevano telefoni criptati tramite un'applicazione di messaggistica istantanea che consente la cancellazione automatica dei contenuti dopo un tempo preimpostato. I proventi dell'attività di spaccio erano portati in un centro commerciale in provincia di Monza gestito da cinesi. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati oltre 10 quintali di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana), 1,3 Kg di cocaina, 200 spinelli, oltre 80.000 euro e una pistola con 50 cartucce.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario