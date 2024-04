Tir con liquido infiammabile finisce fuori strada sulla Fi-Pi-Li

LIVORNO, 02 APR - Un autoarticolato che trasporta acetato di vinile, sostanza che a temperatura ambiente è un liquido infiammabile, è finito fuori strada lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, nei pressi dello svincolo di Livorno centro direzione Firenze. Non si registrano persone coinvolte, né perdite di sostanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono in procinto di iniziare le operazioni di travaso della sostanza su un altro mezzo. Per operare in sicurezza verranno chiuse entrambe le carreggiate direzione Firenze e Livorno.