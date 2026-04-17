Time, Sheinbaum tra le 100 figure più influenti del mondo

CITTÀ DEL MESSICO, 16 APR - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, è stata inserita dalla rivista Time nella lista delle cento persone più influenti del 2026. Unica capo di Stato latinoamericana presente, si colloca nella categoria dedicata ai leader accanto a figure come papa Leone e il presidente statunitense Donald Trump. Il periodico sottolinea la complessità del suo primo anno, iniziato "sotto pressione da ogni parte" a causa delle minacce tariffarie e militari statunitensi. Tuttavia, l'analisi evidenzia come la risposta di Sheinbaum sia stata "una lezione di diplomazia", capace di colpire duramente i cartelli, smantellare laboratori e arrestare vertici criminali per sventare l'intervento armato straniero. Durante la conferenza mattutina, la presidente ha commentato il riconoscimento ribadendo il proprio impegno civile: "Governiamo per essere sempre vicini alla gente". Ha poi sottolineato che la sua forza deriva unicamente dai cittadini: "Non ce la danno gli imprenditori, non ce la dà la rivista Time, non ce la dà nessun governante straniero, non ce la dà nessun altro se non il popolo".