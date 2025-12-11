Giornale di Brescia
Time, la Persona dell'Anno è l'Intelligenza Artificiale

NEW YORK, 11 DIC - La rivista statunitense Time ha designato l'Intelligenza Artificiale come 'Persona dell'Anno 2025'. La cover story più ambita del magazine illustra oggi come la IA "sta influenzando, nel bene e nel male, le nostre vite". Due le copertine: nella prima, Time ha messo, appollaiati su una trave di acciaio come gli operai che costruivano i grattacieli nella famosa foto del 1932 Lunch atop a Skyscraper, Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li. Nella seconda gli stessi Ceo popolano una struttura a forma delle lettere A e I coperta da una scaffalatura.

NEW YORK

