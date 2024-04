Tim Cook in Vietnam, Apple annuncia maggiori investimenti

HANOI, 16 APR - Il Ceo di Apple Tim Cook è arrivato ieri in Vietnam per una visita di due giorni, durante i quali ha incontrato programmatori, sviluppatori di app, studenti e creatori di contenuti. Secondo il Vietnam News, il colosso tecnologico statunitense ha annunciato l'intenzione di aumentare i propri investimenti nel Paese, e di voler realizzare un progetto per portare acqua pulita nelle scuole. Dal 2019, l'azienda ha speso quasi 16 miliardi di dollari attraverso la sua catena di fornitura locale, raddoppiando la sua spesa annuale in Vietnam e creando circa 200.000 posti di lavoro. Il Vietnam, tra i cinque principali produttori di giochi per dispositivi mobili al mondo, ha quasi triplicato l'occupazione nel settore delle app iOS di Apple. Dall'anno scorso è attivo anche in Vietnam l'Apple store on line e il sistema di pagamento Applepay.