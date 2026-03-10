PECHINO, 10 MAR - TikTok potrà continuare a operare in Canada dopo che il governo ha concluso una revisione della sicurezza nazionale. Lo riferisce Canadianpress. Il ministro dell'Industria Mélanie Joly ha affermato che la decisione dipende da condizioni fondamentali, tra cui l'introduzione da parte di TikTok di protezioni più rigorose per i minori e le informazioni personali di tutti i canadesi. Il ministro sostiene che la decisione consentirà anche di salvare posti di lavoro, garantendo la presenza fisica di TikTok Canada nel Paese. La mossa revoca un ordine del 2024 che imponeva a TikTok di chiudere i propri uffici in Canada per motivi di sicurezza nazionale. La casa madre della società, la cinese Bytedance, negli Stati Uniti ha dovuto cedere l'80% a investitori statunitensi tra cui Oracle, Silver Lake e MGX. Il mese scorso, un giudice della Corte Federale canadese ha annullato l'ordine che imponeva alla società di social media di cessare le attività in Canada, consentendole di mantenere i propri uffici mentre il governo conduceva un'altra revisione. Joly afferma che il governo monitorerà la conformità e cercherà altre misure per rendere i social media più sicuri per i giovani canadesi.