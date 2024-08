Tiene in casa un boa conscrictor, denunciata a Piombino

PIOMBINO (LIVORNO), 14 AGO - Deteneva senza la necessaria documentazione autorizzativa un Boa Conscrictor Imperator, un esemplare di serpente tutelato dai regolamenti comunitari, e per questo una straniera di 40 anni, residente nella zona di Piombino (Livorno), è stata denunciata dai carabinieri per la violazione della convenzione di Washington. La detenzione del grosso serpente, è consentita, spiegano i carabinieri, ma "soltanto se si è in possesso dei documenti attestanti la riproduzione in cattività o la certificazione Cites che prova la legale importazione dell'animale". Il boa trovato è comunque in buone condizioni, è stato sequestrato ma lasciato in custodia alla donna in attesa di pronunciamenti più specifici da parte dell'autorità giudiziaria.