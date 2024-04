Ticket a Venezia, 17.130 i turisti giornalieri paganti

VENEZIA, 29 APR - Quinta giornata del contributo di accesso a Venezia: stabili i visitatori giornalieri paganti, confermato il calo rispetto al weekend scorso. Si sono registrati 17.130 paganti, in linea con il dato di ieri ed in calo rispetto allo weekend scorso. Tra gli esenti, calano di 7.000 unità, fermandosi a 51.000, gli ospiti in strutture ricettive, perché pagano già la tassa di soggiorno, in quanto il maggior numero si registra nel fine settimana. Da considerare che questo dato sovrappone diverse categorie: arrivi, alloggiati e partenze. I controlli svolti hanno verificato in totale quasi 15.000 QR-code, senza rivelare particolari criticità.