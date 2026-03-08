Giornale di Brescia
'Ti scanno', minaccia di morte la ex ma viene arrestato dalla Polizia

NAPOLI, 08 MAR - Ha telefonato alla ex per dirle che l'avrebbe "scannata" ma è stato individuato e bloccato dalla Polizia mentre cercava di disfarsi di un coltello di 33 centimetri: è successo la scorsa notte ad Avellino, proprio alla vigilia dell'8 marzo. Il 40enne, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è accusato di stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell'autovettura di servizio. Subito dopo l'allarme sono entrate in azione due Volanti della Polizia: una all'abitazione della donna, l'altra si è messa sulle tracce dell'uomo individuato in via Generale Cascino grazie alla localizzazione del braccialetto elettronico. Appena ha visto i poliziotti il 40enne ha cercato di disfarsi di un coltello da cucina di 33 centimetri. Mentre gli agenti tentavano di bloccarlo, l'uomo ha iniziato a minacciarli di morte: due sono stati colpiti con dei calci. Per immobilizzarlo si è reso necessario lo spray al peperoncino. Il quarantenne è riuscito comunque a danneggiare il finestrino di una Volante mentre continuava a minacciare di morte i poliziotti, le loro mogli e la sua ex compagna. Due poliziotti sono stati costretti alle cure dei medici in ospedale: l'uomo è ora ai domiciliari a disposizione della Procura di Avellino.

NAPOLI

