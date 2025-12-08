Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Thailandia, soldato ucciso in scontri con la Cambogia

AA

BANGKOK, 08 DIC - Un soldato thailandese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti nel corso di alcuni scontri al confine con la Cambogia. Lo ha annunciato l'esercito thailandese. Le forze cambogiane hanno attaccato i militari thailandesi nella provincia di Ubon Ratchathani, "uccidendo un soldato e ferendone altri quattro", ha detto il portavoce delle forze armate thailandesi, Winthai Suvaree, in una nota. Da parte sua il ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che le forze thailandesi hanno lanciato un attacco nella province di frontiera di Preah Vihear e di Oddar Meanchey, aggiungendo che la Cambogia non ha replicato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BANGKOK

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario