Thailandia, oltre 400 mila evacuati dal confine con la Cambogia

BANGKOK, 10 DIC - Oltre 400 mila thailandesi sono stati evacuati dalle regioni di confine con la Cambogia. Lo rende noto il ministero della Difesa thailandese, aggiornando sugli scontri che si stanno verificando in questi giorni nell'area frontaliera. "Oltre 400 mila persone sono state trasferite nei rifugi - ha detto in conferenza stampa il portavoce del ministero, Surasant Kongsiri -. I civili sono stati fatti evacuare in maniera massiccia a causa di quella che abbiamo valutato come una minaccia imminente per la loro sicurezza".