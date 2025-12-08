Thailandia, attacchi aerei contro esercito cambogiano

BANGKOK, 08 DIC - La Thailandia ha lanciato attacchi aerei contro la Cambogia. Lo ha annunciato l'esercito, mentre imperversano scontri al confine. Il portavoce delle forze armate, Winthai Suvaree, ha detto in una nota che la Thailandia ha cominciato "ad utilizzare aerei per colpire obiettivi militari in diverse aree" per reprimere gli attacchi dell'esercito cambogiano.