Tevere supera i 7 metri e copre le banchine, l'Aniene esonda vicino Roma

ROMA, 05 GEN - Maltempo si abbatte su Roma e provincia: il Tevere è praticamente in piena, ha superato i 7 metri, arrivando oltre le banchine, chiuse dalla protezione civile. Allegate le ciclabili lungo le sponde. Mentre è esondato l'Aniene, all'altezza di Tivoli, e risulta a livelli di rischio nel territorio del municipio V della Capitale, soprattutto nei pressi del quartiere La Rustica. "Informiamo la cittadinanza tutta che il Fiume Aniene é esondato a Ponte Lucano (Plauzi) Le squadre sono sul posto", si legge nel post dei volontari. Allerta arancione nel Lazio per il maltempo nelle prossime 24/36 ore. Nel bollettino della protezione civile regionale, si "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati". "Tenuto conto delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d'acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali", il centro funzionale regionale "ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità". Nelle prossime ore, secondo le tabelle, nei bacini di Roma si evidenzia quindi una moderata criticità idrogeologica. Moderata criticità idraulica nel bacino dell'Aniene, e nei bacini quelli costieri sud e in quelli del Liri.