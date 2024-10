Tetto detrazioni sopra 75mila euro, stretta su monoreddito

Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio di domani, 30 aprile 2024, saranno online in consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate oppure inviati da datori di lavoro, farmacie e banche. Lo ricorda la stessa Agenzia specificando che in totale le informazioni trasmesse sono circa 1,3 miliardi. Con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all'abitazione (rendita, contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione "casa" e le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia". ANSA/ AGENZIA DELLE ENTRATE +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++