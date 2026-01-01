Testimoni, il fuoco appiccato da candele su bottiglie di champagne

BRUXELLES, 01 GEN - Secondo il racconto di due giovani francesi alla tv all-news Bfm le fiamme che hanno devastato il bar di Crans-Montana in Svizzera nella notte di Capodanno sarebbero partite da candeline accese su bottiglie di champagne, che hanno appiccato il fuoco al soffitto in legno. "Una delle candeline è stata avvicinata troppo al soffitto, che ha preso fuoco. Nel giro di poche decine di secondi tutto il soffitto era in fiamme. Era tutto in legno", hanno raccontato le due ragazze, Emma e Albane.