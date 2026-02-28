Testimoni, esplosioni sull'isola artificiale Palm a Dubai

DUBAI, 28 FEB - Esplosioni sono state sentite e viste sulla celebre isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai. Due testimoni hanno riferito all'Afp di aver sentito un'esplosione e visto una colonna di fumo alzarsi dall'iconica isola. Uno dei due ha detto di aver visto del fumo nero e denso salire da un hotel e sentito le sirene delle ambulanze accorrere sul luogo. Palm Jumeriah è un'isola artificiale a forma di palma realizzata al largo di Dubai, che ospita ville, resort e spiagge.