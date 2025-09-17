Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tesoro di Tutankhamon trasloca, dal 20/10 via da piazza Tahrir

An Egyptian worker cleans the glass case around the sarcophagus of Tutankhamun in the Egyptian Museum 30 November. Tickets sales at the world-famous museum have plummeted to barely 200 dollars a day as a result of the collapse in foreign tourism following the massacre of 58 foreign holidaymakers at Luxor on November 17. A mere 35 tourists a day have been visiting the museum since the attack compared with around 15,000 before.
An Egyptian worker cleans the glass case around the sarcophagus of Tutankhamun in the Egyptian Museum 30 November. Tickets sales at the world-famous museum have plummeted to barely 200 dollars a day as a result of the collapse in foreign tourism following the massacre of 58 foreign holidaymakers at Luxor on November 17. A mere 35 tourists a day have been visiting the museum since the attack compared with around 15,000 before.
AA

ROMA, 17 SET - La Sala di Tutankhamon, la più affollata di visitatori al vecchio Museo egizio del Cairo, chiuderà ufficialmente i battenti il 20 ottobre, per consentire il trasferimento della collezione al nuovo Grand Egyptian Museum (Gem) di Giza che sarà inaugurato, in pompa magna dopo anni di rinvii, il primo novembre prossimo. Lo riporta la stampa egiziana. Al Gem, gli oltre 5.000 reperti del Tesoro saranno esposti insieme per la prima volta in un'unica sala dedicata, un evento eccezionale nella storia dell'archeologia e dei musei di tutto il mondo. Il segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità, Mohamed Ismail, ha confermato che il Museo Egizio di piazza Tahrir continuerà ad accogliere i visitatori durante i consueti orari. La chiusura sarà limitata alla Sala di Tutankhamon per consentire l'imballaggio finale e il trasporto dei reperti rimanenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario