Tesoro anticipa dati sulla manovra Gb, taglio su crescita

LONDRA, 26 NOV - Clamorosa pubblicazione "per errore" anticipata di alcuni minuti nel Regno Unito dei dati economici posti dell'Office for Budget Responsibility (Obr) alla base della manovra finanziaria che il governo laburista di Keir Starmer presenterà in Parlamento più tardi per bocca della cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves: lo riportano i media indicando che l'organismo indipendente di sorveglianza dei conti riduce le stime sulla crescita quinquennale del Pil dello 0,3%, fino all'1,5%, e calcola in 22 miliardi di sterline le previsioni sulla spesa pubblica al di sopra dei paletti di rigore finanziario stabiliti dallo stesso governo.

LONDRA

