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Terzo round negoziati diretti Israele-Libano fissato per settimana prossima

- TEL AVIV, 07 MAG - Gli ambasciatori di Libano e Israele negli Stati Uniti si incontreranno per un terzo round di colloqui la prossima settimana a Washington. Lo confermano fonti diplomatiche israeliane all'ANSA. Diversamente dai due incontri precedenti, questa volta si terranno due round di colloqui consecutivi, giovedì e venerdì.

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