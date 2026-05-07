- TEL AVIV, 07 MAG - Gli ambasciatori di Libano e Israele negli Stati Uniti si incontreranno per un terzo round di colloqui la prossima settimana a Washington. Lo confermano fonti diplomatiche israeliane all'ANSA. Diversamente dai due incontri precedenti, questa volta si terranno due round di colloqui consecutivi, giovedì e venerdì.
Terzo round negoziati diretti Israele-Libano fissato per settimana prossima
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