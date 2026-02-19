Terzo crollo della passerella sull'Adda, Procura Lodi apre un'inchiesta

LODI, 19 FEB - La Procura di Lodi, dopo i tre crolli della passerella ciclopedonale agganciata al ponte sull'Adda tra Maccastorna (Lodi) e Crotta d'Adda (Cremona), ha aperto un'inchiesta per crollo colposo dopo che la struttura è stata posta sotto sequestro. Intanto gli enti stanno, in queste ore, continuando a confrontarsi su come sia meglio rimuovere, in completa sicurezza, la parte di manufatto tuttora ancorata al ponte.