Terza vittima per l'incidente mortale di sabato a Ceccano, nel frusinate

FROSINONE, 22 DIC - Tragico epilogo per l'incidente stradale verificatosi nella notte tra venerdì e sabato in Via Colle Leo. Alessandro Di Rita, 18 anni, di Vallecorsa, gravemente ferito nello scontro tra una Fiat Panda e un'Alfa 147, è morto nel pomeriggio di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato trasportato in codice rosso. Nell'impatto hanno perso la vita anche Andrea Lombardi, 18 anni, di Castro dei Volsci, e Luigi Ferrante, 43 anni, di Ceccano, alla guida delle due vetture. Altri due giovani, provenienti da Vallecorsa e Villa Santo Stefano, hanno riportato ferite nell'incidente e sono stati soccorsi dai sanitari sul luogo dello scontro. Nel pomeriggio intanto eseguite le autopsie sulle salme di Andrea Lombardi e Luigi Ferrante, le vittime; i risultati degli esami, insieme alle perizie tecniche, saranno fondamentali per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente che ha provocato il ferimento di altri tre giovani tutti studenti del Volta, come il ragazzo deceduto nel pomeriggio nel reparto di terapia intensiva del policlinico Gemelli. Invece, il giovane di Villa Santo Stefano portato allo Spaziani sta meglio, così come il ragazzo di Vallecorsa trasferito al San Camillo e operato alla milza. E' fuori pericolo. Cordoglio a Vallecorsa dove il sindaco Anelio Ferracci si stringe attorno alla famiglia a cui è legato da un rapporto anche di amicizia, a nome dell'intera comunità . Con una ordinanza ad hoc il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino martedì e il giorno delle esequie. Annullati tutti gli eventi natalizi, vietati fuochi pirotecnici e botti di ogni genere, nel rispetto del dolore che ha scosso l'intera comunità.