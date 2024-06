Terza proiezione Rai, FdI al 28,9% e Pd al 24,5% salgono ancora

ROMA, 10 GIU - FdI cresce ancora e si attesta al 28,9%: alla terza proiezione di Opinio Italia per la Rai il partito della premier continua a salire superando nettamente il risultato elettorale del 2022 (26%). E cresce ancora anche il Pd a guida Elly Schlein: rispetto al 19% del 2022, i voti per i Dem salgono al 24,5%. E' questa la fotografia dei partiti alle elezioni europee secondo la terza proiezione di Opinio Italia per la Rai. Il campione è del 29%. Fa bene Forza Italia ma nella terza proiezione gli azzurri non raggiungono la doppia cifra e registrano il 9,4% (circa l'8% nel 2022). Comunque sopra la Lega che si attesta all'8,5% contro l'8,8% delle politiche. Crollo, invece, al momento confermato del M5S che scende dal 15,4% delle ultime elezioni all'10,4%. Al contrario Alleanza verdi sinistra aumenta considerevolmente i propri voti attestandosi - conferma anche la terza proiezione - al 6,7%: più che assicurata dunque l'entrata al Parlamento europeo e l'elezione di Ilaria Salis. Scende invece sotto la soglia di sbarramento Stati Uniti d'Europa (3,9%), che vedrebbe quindi sfumare il Parlamento europeo; stessa sorte per Azione (3,3%). Pace, Terra e Dignità si ferma al 2,3% e le altre liste sotto il 2%.