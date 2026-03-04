Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Terremoto sull'Etna, sindaco 'a Ragalna danni a più edifici, nessun ferito'

AA

RAGALNA, 04 MAR - A Ragalna, paese dell'Etna dove è stato registrato l'epicentro del terremoto di magnitudo 4.5, ci "sono danni ad abitazioni e a strutture pubbliche" e "sono in corso accertamenti e verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali". Lo afferma il sindaco Antonio 'Nino' Caruso, contattato telefonicamente dall'ANSA, sottolineando di avere "chiuso le scuole" e che "non risultano danni alle persone". Il Comune ha attivato il Centro di coordinamento comunale (Coc).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
RAGALNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario