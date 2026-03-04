Terremoto sull'Etna, sindaco 'a Ragalna danni a più edifici, nessun ferito'

RAGALNA, 04 MAR - A Ragalna, paese dell'Etna dove è stato registrato l'epicentro del terremoto di magnitudo 4.5, ci "sono danni ad abitazioni e a strutture pubbliche" e "sono in corso accertamenti e verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali". Lo afferma il sindaco Antonio 'Nino' Caruso, contattato telefonicamente dall'ANSA, sottolineando di avere "chiuso le scuole" e che "non risultano danni alle persone". Il Comune ha attivato il Centro di coordinamento comunale (Coc).