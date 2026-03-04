Giornale di Brescia
Terremoto sull'Etna, nessun danno ma scuole chiuse a Catania

CATANIA, 04 MAR - Nessuna segnalazione di danni a Catania è giunta per il terremoto di magnitudo 4.5 registrato alle 07:05 sull'Etna, ma le scuole resteranno chiuse per precauzione. Lo ha annunciato il sindaco Enrico Trantino spiegando che le lezioni sono sospese oggi a scopo precauzionale per consentire sopralluoghi alle strutture che ospitano le scuole. Analoga iniziativa è stata adottata in diversi comuni della provincia.

Argomenti
CATANIA

