Terremoto in Irpinia, due scosse di magnitudo 2.6 e 2.8

NAPOLI, 25 GEN - Due scosse di terremoto di magnitudo 2.6 e 2.8 si sono verificate in serata a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto più forte si è verificato alle 19.49, seguito dall'altro alle 20.15. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione, ma al momento non vengono segnalati danni.