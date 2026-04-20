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Terremoto in Giappone, registrate onde di 80 centimetri nel nord del Paese

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(ANSA-AFP) - ROMA, 20 APR - In Giappone il forte terremoto di questa mattina, con una magnitudo rivista da 7.4 a 7.5, ha causato uno tsunami con onde alte 80 centimetri che stanno raggiungendo le coste. Lo riporta la Afp precisando che, in particolare, è stato interessato un porto nel nord del Paese. L'onda è stata osservata in un porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, ha precisato la JMA. L'allarme tsunami era stato diramato subito dopo la scossa, avvertita anche a Tokyo, con una stima di possibile impatto di onde fino a 3 metri. Le autorità hanno invitato la popolazione a evacuare in zone più alte rispetto al livello del mare. (ANSA-AFP).

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