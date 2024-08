Terremoto in Calabria, notte all'aperto per abitanti Pietrapaola

PIETRAPAOLA, 02 AGO - Paura, tanta paura ma nessun danno. Per questo hanno trascorso la notte all'aperto per la paura di nuove scosse 25 abitanti di Pietrapaola, comune del cosentino di un migliaio di abitanti, epicentro, alle 21.43 di ieri, di un terremoto di magnitudo 4.9. Lo spavento in paese è stato tanto ma non si sono registrati feriti né crolli evidenti o cadute di calcinacci. Per tutta la notte, i vigili del fuoco hanno comunque compiuto sopralluoghi soprattutto nella parte alta del paese per verificare la condizione degli edifici mentre la Protezione civile regionale ha fornito assistenza alla popolazione fornendo generi di conforto. Sul posto anche le forze dell'orine. Ai sopralluoghi ha partecipato in prima persona la sindaca Manuela Labonia. A Pietrapaola è stato per tutta la notte anche il direttore della Protezione civile regionale Domenico Costarella. "I sopralluoghi - ha spiegato - proseguiranno per tutta la giornata. Nella notte sono state compiute le prime verifiche che al momento hanno dato esito negativo. Come protezione civile siamo pronti ad andare in aiuto in caso di necessità".