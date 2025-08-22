Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Terremoto di magnitudo 7.1 in mare tra Antartide e Sudamerica

AA

ROMA, 22 AGO - Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata alle 23:16 di ieri ora locale (le 4:16 in Italia) nello Stretto di Drake, il tratto oceanico tra l'Antartide e il Sudamerica. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a soli 5 km di profondità ed epicentro a circa 700 km dalla Terra del fuoco. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Emessa ma subito revocata un'allerta tsunami.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario